Охоронець Тимошенко: Юлю бояться навіть сторожові вівчарки

Прем`єр-міністр уміє підбирати в свою команду найкращих, - упевнений колишній охоронець Тимошенко. В інтерв`ю "Комсомольській правді в Україні" Сергій, який охороняв Юлію Володимирівну в період з 1991 по 1994 рік, розповів про характер і вдачу жінки №1 в Україні.

"Рішення приймає стрімко, швидко метикує, швидкість мислення висока. Головне, вона завжди впевнена в тому, що робить. Не було такого, щоб вона розгубилася, не знала, що сказати або зробити...", - згадує охоронець.

Сергій вважає прем`єра безстрашною "по життю ризиковою" людиною. "Одного разу на об`єкті працювали кінологи. І раптом Юля заходить, а собака рвонув на неї. Всі були в шоці, думали, пес порве. Ні. Собака зупинився, а Юля навіть крок не уповільнила!", - розповідає охоронець.

На запитання кореспондента, чи намагалися залицятися до неї чоловіки, Сергій відповів: "Всі чоловіки, які її оточують, залежні від неї. Але, коли вона йшла, похитуючи стегнами, знаєте, всіх гойдало! У неї манери гейші".