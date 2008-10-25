Два тижні падає ціна на гречку

Протягом останніх двох тижнів на українському ринку гречаної крупи відзначають зниження цін пропозиції на готову продукцію, повідомляють експерти ІА "АПК-ІНФОРМ".

За словами операторів ринку, ця ситуація зумовлена зниженням рівня попиту на крупу, а також можливістю закупівлі дешевшого зерна гречки.

Зараз середній рівень відпускних цін на гречану крупу в Україні становить 3000-3050 грн./т франко-склад продавця.

Водночас низка переробників гречки не виключають подальшого зниження цін на гречану крупу з огляду на те, що на ринку є пропозиції продукції за нижчими цінами від компаній, що працюють за давальницькою схемою.