Луценко хоче втягнути Кличка в "Самооборону"

"Народна самооборона" очікує відповіді Віталія Кличка щодо створення за його участю блоку для участі в дострокових парламентських виборах.

Про це повідомив лідер "Народної самооборони", міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в інтерв’ю "Україні молодій".

"Що ж до участі у виборах, то "Самооборона" обговорюватиме два варіанти, які залежатимуть від часу й формату виборчої кампанії: або приєднання до великого блоку (яким може бути БЮТ), або окремий похід", - зазначив Луценко.

За його словами, "не виключене також створення блоку на основі "НС" із залученням "вільних" демократів".

На питання, чи має він на увазі Анатолія Гриценка, Луценко відповів: "Не тільки. Поки що ми ведемо переговори з Віталієм Кличком, чекаємо від нього відповіді".

Міністр додав, що різні соціологічні дослідження — від Фонду Разумкова до НІСД — показують рейтинг "НС" на рівні 2,4—2,8%.

Він також запевняє, що не обговорював з прем’єром Юлією Тимошенко про участь у виборах в її блоці. "Можу поклястися, що в мене ще не було офіційних розмов із Тимошенко ані про входження до її блоку, ані про квоту для «Самооборони», ані про місце Луценка у списку", - сказав він.

Прогнозуючи можливий термін проведення дострокових виборів, Луценко зазначив: "Якщо президент наполягатиме, як він це робить зараз, — то в лютому–березні. А якщо ні, якщо парламент отримає можливість попрацювати над розв’язанням надзвичайної економічної ситуації, — тоді вибори нової ВР можливі в жовтні наступного року".

Українська правда