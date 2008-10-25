Карпачова: питання про доставку на "Фаїну" води та їжі для екіпажу вирішено

У ході переговорів про звільнення з полону піратів екіпажу “Фаїни” вирішено питання про доставку на судно продуктів харчування та питної води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, перебуваючи в Кенії з робочим візитом, Н.КАРПАЧОВА продовжує переговори про звільнення екіпажу судна «Фаїна» з піратського полону.

Український Омбудсман провела багато зустрічей з рядом посадових осіб Кенії, серед яких спікер парламенту, міністр оборони та начальник генерального штабу; а також із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Кенії Майклом РАНЕБЕРГЕРОМ; координатором програм розвитку ООН в Кенії Еніасом ЧУМОЮ; представником Верховного комісара ООН з питань біженців із Сомалі Гільєрмо БЕТОККІ.

Враховуючи результати всіх переговорів, Уповноважений з прав людини вважає, що переговорний процес щодо визволення екіпажу «Фаїни» увійшов у вирішальну стадію. Враховуючи ситуацію в Сомалі, де настав колапс держави як такої, у переговорному процесі досягнуто згоди щодо підключення ради старійшин племен.

Сьогодні відбулось засідання Ради старійшин того сомалійського племені у Хобіо, до якого відносяться пірати, що захопили «Фаїну». Хоча 14-18-річні пірати не дослухаються у всьому до старших, проте вони не можуть абсолютно ігнорувати позицію старійшин.

Посол Сомалі в Кенії Мохамед Алі НУР запевнив Н.КАРПАЧОВУ, що пірати ніколи не вбивають команду і ніколи не захоплюють вантаж. Жодного разу такого випадку не було.

За результатами активного переговорного процесу, який триває в Кенії, позитивно вирішено питання щодо постачання на судно продуктів харчування, зокрема олії, цукру, сухого молока і спагетті, а також питної води, оскільки іншого в тій частині Сомалі придбати неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.