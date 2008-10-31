Україна роздала членам ООН проект резолюції по Голодомору

Україна розповсюдила серед членів Організації Об`єднаних Націй проект резолюції стосовно Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляє Центр новин ООН, 30 жовтня на прес-конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Постійний представник України при ООН Юрій СЕРГЄЄВ повідомив, що Україна за підтримки ряду інших делегацій запропонувала включити до порядку денного Генеральної Асамблеї новий пункт: «Ознаменування сімдесят п`ятих роковин Голодомору — Великого голоду 1932–1933 років в Україні», проте, за його словами, Росія намагається заблокувати процес розгляду цього питання.

Українська делегація вирішила неофіційно розповсюдити серед членів ООН проект резолюції Генеральної Асамблеї, в якому пропонується відзначити 75-ту річницю Голодомору в Україні і вшанувати пам`ять мільйонів людей, загиблих з голоду в Росії, Казахстані та інших частинах колишнього Радянського Союзу. Ю.СЕРГЄЄВ висловив сподівання, що цей проект резолюції допоможе всім членам ООН переконатися в тому, що в України "немає ніяких задніх думок", а також зняти побоювання Росії з приводу дійсних намірів його делегації.

Ю.СЕРГЄЄВ підкреслив, що Україна не намагається добитися правової оцінки того, що сталося. Всі дії делегації в ООН, за словами постпреда, спрямовані на те, щоб відновити гідність і вшанувати пам`ять мільйонів жертв Голодомору, і не допустити повторення подібної трагедії в майбутньому. Посол звернув увагу на те, що запропонований проект резолюції майже ідентичний із заявою, поширеною в 2003 році в Третьому комітеті Генеральної Асамблеї. Тоді Росія виступила його співавтором.

«Голодомор для України — це національний пріоритет, адже йдеться про права людини», — заявив Ю.СЕРГЄЄВ. Постійний представник нагадав, що в 1930-і роки в Україні мільйони були знищені голодом і зазначив, що зараз його делегація добивається «морального» визнання» в ООН того, що штучний голод в Україні був викликаний діями тоталітарного сталінського режиму.

Посол України розповів, що Росія чинить політичний та економічний тиск на інші країни, попереджаючи їх, що підтримка питання про Голодомор в ООН розглядатиметься як антиросійська позиція.

Посол повідомив, що на сьогодні всі секретні документи архівів спецслужб радянської України стали доступними і в них знайдені докази, того, що мільйони людей в Україні померли внаслідок систематичної конфіскації зерна і продуктів харчування. За його словами, багато з цих документів уже опублікований.

Ю.СЕРГЄЄВ заявив, що Україна зробила вибір на користь пошани прав людини та людської гідності і хоче, щоб нове покоління знало правду про свою історію.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Міністерство закордонних справ України розповсюдило заяву, в якій, зокрема, сказано, що Російська Федерація “шляхом тиску і шантажу” намагається позбавити Україну права винести на розгляд сесії Генасамблеї ООН питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

28 жовтня постійний представник РФ при ООН Віталій ЧУРКІН назвав заяву МЗС України стосовно Голодомору унікальним документом, в якому немає жодної правдивої пропозиції.