Журналіст розповів, коли в ЄС можуть усунути головну перепону на шляху до "безвізу" для України

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Читайте такожПорошенко: ЄС прийме рішення про надання Україні безвізового режиму після ухвалення механізму його призупинення

"Схоже на те, що про механізм призупинення безвізового режиму домовляться протягом тижня, 7-11 листопада", - написав він.

Seems like a deal on the suspension mechanism for visa free now might be reached first in the week 7-11 Nov. #Ukraine#Georgia#Kosovo — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 21, 2016

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що розробка механізму тимчасового призупинення безвізового режиму в ЄС не пов’язана з Україною.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

9 жовтня глава МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.