Журналіст розповів, коли в ЄС можуть усунути головну перепону на шляху до "безвізу" для України

10:30, 21 жовтня 2016
Політика
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Рада ЄС та Європарламент на початку листопада приймуть рішення про механізм призупинення безвізового режиму.  Наразі він - головна перепона для скасування віз для України та Грузії.

Визовые страсти продолжаются / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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"Схоже на те, що про механізм призупинення безвізового режиму домовляться протягом тижня, 7-11 листопада", - написав він.

 Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що розробка механізму тимчасового призупинення безвізового режиму в ЄС не пов’язана з Україною.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

9 жовтня глава МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.

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