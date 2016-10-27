Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку, документ має інший статус – екс-міністр

Про це заявив колишній міністр ядерної безпеки України, пише Радіо Свобода.

"Річ у тому, що це не є гарантії безпеки (Будапештський меморандум - УНІАН). Про це народні депутати України наголошували під час ратифікації договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Верховна Рада не ухвалювала рішення про знищення всієї стратегічної ядерної зброї, а лише частинами – 36% носіїв і 42% ядерних боєзарядів. Все інше Україна, за окремими договорами, повинна була ліквідовувати…", - розповів Костенко.

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За його словами, в 1994 році, коли президентом став Леонід Кучма, Україною було ратифіковано договір про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерною державою, й виникла дискусія.

"… в сесійній залі парламенту, в якій народні депутати в присутності президента та міністра закордонних справ – тоді це був Геннадій Удовенко – акцентували увагу на тому, що поки Україна не отримає міжнародні правові гарантії нашої безпеки і територіальної цілісності, не здійснювати обмін ратифікаційними грамотами", - пояснив Костенко.

Колишній міністр наголосив, що Будапештський не гарантує Україні безпеку.

"Будапештський меморандум – це не гарантії безпеки, а запевнення у гарантіях. Зовсім інший статус документа", - зазначив Костенко.

Як відомо, у 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу зброї у світі.

Після цього у 1994 році Україна, США, Росія і Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.

Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України; утримуватися від погрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.



