Порошенка просять призначити відповідальних за переговори щодо звільнення утримуваних у Росії українців

Про це йдеться у зверненні до президента Петра Порошенка, голови Служби безпеки України Василя Грицака, секретаря Ради національної безпеки й оборони Олександра Турчинова, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра юстиції Павла Петренка, яке було оприлюднено сьогодні на брифінгу в Києві.

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У зверненні наголошується на необхідності зобов’язати цю особу або інституцію регулярно звітуватися в закритому від громадськості режимі перед родичами та захисниками утримуваних РФ українців, щодо переговорного процесу та дій по поверненню бранців. Також йдеться про необхідність і публічного звіту перед громадськістю хоча б раз на місяць.

У зверненні сказано, що «в інакшому випадку на загальному тлі зростання негативних настроїв атмосфера недовіри тільки зростатиме, а прохання до родичів та адвокатів «зберігати режим тиші» сприйматиметься як прикриття бездіяльності».

Серед підписантів, зокрема: народні депутати України Світлана Заліщук, Дмитро Білоцерківець, Ірина Суслова(всі із фракції БПП), Ігор Луценко (фракція «Батьківщина»), а також сестра Олега Сенцова Наталя Каплан, дружина Миколи Карпюка Олена Карпюк, батько Валентина Вигівського Петро Вигівський, брат Ігоря Котелянця Євген Панов.

Заліщук на брифінгу наголосила, що «звільнення українських бранців неможливо без зовнішнього тиску». Також вона додала, що потрібні активніші дії і з боку української влади.

«Я вважаю, що сьогодні президент повинен скликати РНБО, де провести моніторинг виконання всіх міжнародних резолюцій, які були ухвалені на рівні ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, ПА ОБСЄ щодо тих зобов’язань, які Росія повинна виконати в рамках цих резолюцій і поінформувати увесь світ, що саме не виконується й чому», - підкреслила вона. За її словами, також має бути моніторинг тих зобов’язань, які взяла на себе Україна перед міжнародними організаціями.

Заліщук наголосила, що «сьогодні наше представництво в ООН готує окрему резолюцію ООН по Криму й ми очікуємо, що її незабаром буде ухвалено».