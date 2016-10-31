МЗС викликало до Києва посла у Молдові на фоні лідерства там проросійського кандидата у президенти
Міністерство закордонних справ України викликало для консультацій до Києва посла у Молдові Івана Гнатишина.
Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря президента України Святослава Цеголко у Twitter.
"Важлива інформація. Посла України у Молдові викликали до Києва для проведення консультацій", – написав Цеголко.
При цьому він не зазначив, з чим пов’язаний виклик посла і які питання будуть виноситися на обговорення.
Читайте такожЛідер президентської гонки Молдови спробував пояснити свої висловлювання про приналежність Криму
Важлива інформація.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 октября 2016 г.
Посла України у Молдові викликали до Києва для проведення консультацій.
Як повідомляв УНІАН, за результатами підрахунку 100% бюлетенів у першому турі виборів президента Молдови лідер Партії соціалістів Ігор Додон, який неодноразово демонстрував свою проросійську позицію, отримав 48,7% голосів виборців, його головна суперниця Майя Санду, кандидат від проєвропейських сил, - 37,96%.