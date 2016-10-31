МЗС викликало до Києва посла у Молдові на фоні лідерства там проросійського кандидата у президенти

17:25, 31 жовтня 2016
Політика
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Міністерство закордонних справ України викликало для консультацій до Києва посла у Молдові Івана Гнатишина.

Посла України у Молдові викликали до Києва / Wikipedia

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря президента України Святослава Цеголко у Twitter.

"Важлива інформація. Посла України у Молдові викликали до Києва для проведення консультацій", – написав Цеголко.

При цьому він не зазначив, з чим пов’язаний виклик посла і які питання будуть виноситися на обговорення.

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Як повідомляв УНІАН, за результатами підрахунку 100% бюлетенів у першому турі виборів президента Молдови лідер Партії соціалістів Ігор Додон, який неодноразово демонстрував свою проросійську позицію, отримав 48,7% голосів виборців, його головна суперниця Майя Санду, кандидат від проєвропейських сил, - 37,96%.

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