МЗС викликало до Києва посла у Молдові на фоні лідерства там проросійського кандидата у президенти

Про це йдеться в повідомленні прес-секретаря президента України Святослава Цеголко у Twitter.

"Важлива інформація. Посла України у Молдові викликали до Києва для проведення консультацій", – написав Цеголко.

При цьому він не зазначив, з чим пов’язаний виклик посла і які питання будуть виноситися на обговорення.

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Важлива інформація.

Посла України у Молдові викликали до Києва для проведення консультацій. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 октября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, за результатами підрахунку 100% бюлетенів у першому турі виборів президента Молдови лідер Партії соціалістів Ігор Додон, який неодноразово демонстрував свою проросійську позицію, отримав 48,7% голосів виборців, його головна суперниця Майя Санду, кандидат від проєвропейських сил, - 37,96%.