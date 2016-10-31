У Раді зареєстрували проект постанови про скасування підвищення зарплат нардепам

Проект постанови оприлюднений на сайті парламенту.

Авторами проекту є голова Верховної Ради Андрій Парубій, голова бюджетного комітету Андрій Павелко та голови всіх депутатських фракцій та груп, крім "Батьківщини".

Документ пропонує виключити з постанови №5000-П пункти 3 і 4, якими вводилася в дію норма про підвищення зарплат народним обранцям.

Також зазначається, що пункт 5 викласти в такій редакції: «5. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття».

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Водночас сьогодні, 31 жовтня, як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер підписав постанову №5000-П.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня прийняла постанову «Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000-П). Цією постановою було ухвалено проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також ухвалено рішення про підвищення заробітної плати народним депутатам у 2-2,5 разу - до понад 40 тис. грн.

25 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав рішення депутатів збільшити свої заробітні плати щонайменше удвічі помилкою, яку треба негайно виправити.

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При цьому Гройсман нагадав, що виконати рішення парламенту неможливо, оскільки в бюджеті 2016 року і в проекті бюджету на 2017 рік коштів на підвищення зарплат депутатам немає.

Сьогодні, 31 жовтня, Парубій висловив сподівання, що завтра парламент скасує положення постанови щодо підвищення зарплат депутатам до майже 40 тис. грн.