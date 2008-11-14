Політологи перемивають кістки кандидатам у голови ВР

Політологи вважають, що Володимир ЛИТВИН у разі обрання його головою Верховної Ради погіршить свої результати на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політологи висловили сьогодні в Києві під час проведення круглого столу «Відставка спікера Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА: новий виток конфлікту або вихід із кризи?».

“У ситуації, що склалася, кандидатура В.ЛИТВИНА є кращою, але із спікера Президентом не стають, а у В.ЛИТВИНА є президентські амбіції”, - сказала політолог Ірина ОНИЩЕНКО.

На думку політолога Дмитра ВИДРІНА, найбільш реальний варіант розвитку подій полягає в перетині тактичних і стратегічних інтересів Партії регіонів і Блоку Литвина. Він вважає, що тактично Партії регіонів вигідний свій спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ, оскільки Партія регіонів не вміє конвертувати свої явні виграші, явні досягнення або посади.

“Але стратегічно їм потрібен не спікер, а союзник з певною кількістю голосів. Тому Партії регіонів був би вигідніший В.ЛИТВИН, а В.ЛИТВИНУ, навпаки, тактично було б вигідно стати спікером, а стратегічно не вигідно, оскільки той період, який він проведе в спікерстві, може знизити його результат на президентських виборах», - пояснив він.

На думку політолога Ігоря ЖДАНОВА, кожна з політичних сил має свого кандидата на посаду голови ВР.

“На мій погляд, і всі політичні сили це розуміють, майбутній спікер не повинен бути кандидатом у Президенти. В іншому разі це ламає всю політичну конструкцію, яка була задумана одночасно з відставкою А.ЯЦЕНЮКА», - сказав І.ЖДАНОВ.

Тому, за його словами, найбільш вірогідною кандидатурою на посаду голови ВР є Іван ПЛЮЩ (народний депутат від НУ-НС).

“Але хто з усіх озвучених кандидатур – В.ЛИТВИН, О.ЛАВРИНОВИЧ, І.ПЛЮЩ - буде висунутий ось цією неформальною коаліцією, яка проголосувала за відставку А.ЯЦЕНЮКА, залежатиме від позиції Президента, який зараз, напевно, проводитиме переговори з Партією регіонів для того, щоб висунути консолідовану кандидатуру. Недаремно зараз узята така тривала перерва у Верховній Раді», - вважає І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ висловив сумнів у можливій результативності голосування 18 листопада щодо обрання спікера парламенту.

“Мені здається, що у вівторок нічого не буде. Ми бачимо варіант хиткої неідеологічної більшості – 233 депутати. Більшості не буде доти, доки ключові гравці не домовляться”, - сказав він.

“Максимум, що можливе в цьому складі парламенту, – це формування нового керівництва. Попри на всі інтриги, найбільші шанси щодо голосування у В.ЛИТВИНА, а після таких змін парламент може прийняти державний бюджет на 2009 рік, дати згоду Президентові на дострокові вибори і, можливо, повернеться до реформи місцевого самоврядування - цей крок знімає відповідальність центральних властей. І може бути як кульмінація - парламент зможе підійти у грудні до проблеми антикризової технічної команди», - резюмував політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ.