Тарасюк про безпеку, корупцію, Грузію, ЧФ і НАТО

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що внутрішні виклики для України становлять більшу загрозу, аніж зовнішні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народного Руху, про це Б.ТАРАСЮК заявив під час круглого столу «Україна – ключові виклики безпеці та розвитку».

«Серед головних внутрішніх викликів безпеці є, в першу чергу, політична нестабільність, що виникла в результаті незавершеності процесу розвитку політичних еліт і політичної структуризації суспільства, а також низької політичної культури», - вважає Б. ТАРАСЮК.

На його думку, загрозою є також незавершеність процесу створення добре збалансованої політичної системи. «Зміни до Конституції, котрі із поспіхом були здійснені у 2004 році, розбалансували конституційну та політичну систему. Тому, необхідно повернутися до конституційного процесу й відновити баланс між гілками влади», - зауважив депутат.

Крім того, він звернув увагу на необхідність проведення судової реформи і викорінення корупції.

«До інших внутрішніх викликів нашій безпеці слід віднести протидію утвердженню єдиної державної мови та єдиної помісної православної церкви, адже ці питання є дуже серйозними внутрішньополітичними викликами в нашій державі», - додав голова Комітету ВР.

Б. ТАРАСЮК відзначив загрозу так званих викликів «безпеці суспільства», продиктованих зростанням ваги таких компонентів «м’якої» безпеки, як національна ідентичність, згуртованість та цілісність суспільств.

Щодо зовнішніх викликів, народний депутат, в першу чергу, акцентував увагу на існуванні загроз територіальній цілісності і суверенітету України.

«Події в Грузії продемонстрували нам, що необхідно приділяти більше уваги питанню забезпечення обороноздатності нашої держави і більшого фінансування Збройних сил України. Потребує розв’язання й проблема розташування іноземних військових баз на території нашої держави, що суперечить положенням Конституції України, зокрема ст. 17», - зауважив політик, зазначивши, що мова йде про Чорноморський Флот Російської Федерації.

Б.ТАРАСЮК укотре підкреслив, що Україна має виконати свої зобов’язання відповідно до Угоди про статус та умови перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації, але до 2017 року ЧФ РФ має бути виведений з території України.

Також, за словами політика, загрозою є відірваність України від процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, спрямованість на котрі була законодавчо закріплена у Постанові Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 року, Постанові Верховної Ради про рекомендації парламентських слухань «Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО» від 21 листопада 2002 року та у Законі «Про основи національної безпеки» від 19 червня 2003 року.

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що на сьогодні НАТО залишається єдиним ефективним інструментом забезпечення міжнародної безпеки і стабільності.