Рада ЄС закликає "своєчасно" прийняти всі рішення для введення безвізового режиму з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося сьогодні у Брюсселі.

«Рада очікує на наступний саміт «Східного партнерства», який пройде в листопаді 2017 року у Брюсселі, і повернеться до (розгляду) цього питання до літа», - вирішили міністри.

У висновках також вказано, що цей саміт розгляне результати діяльності «Східного партнерства» з часу проведення останнього саміту в Ризі і обговорить шляхи просування вперед у «справі подальшого зміцнення співпраці між країнами-партнерами та ЄС, а також між самими партнерами».

«Рада підкреслює важливість своєчасного завершення процесів прийняття рішень, необхідних для лібералізації візового режиму для Грузії і України. Рада сподівається розглянути в належний час можливе відкриття візового діалогу з Вірменією і вітає кроки, зроблені в реалізації Партнерства щодо мобільності з Азербайджаном. Рада також вітає нещодавнє підписання Партнерства щодо мобільності з Білоруссю і очікує на завершення переговорів щодо Угоди про спрощення візового режиму та угоди про реадмісію», - йдеться у документі.

«Рада закликає високого представника і Європейську комісію у співпраці з державами-членами та країнами-партнерами провести роботу з підготовки до зустрічі на вищому рівні, охоплюючи цілий ряд результатів, в тому числі, за чотирма пріоритетними напрямами співробітництва, погодженими в Ризі», - зазначається у документі.

Крім того, Рада привітала прогрес, досягнутий у виконанні зобов’язань, взятих на саміті в Ризі та у сфері виконання перегляду Європейської політики сусідства.

«Визнаючи прогрес, досягнутий країнами-партнерами, Рада підкреслює важливість незмінної прихильності справі здійснення процесу реформ, зокрема, в судовій системі, боротьбі з корупцією та державному управлінні. Рада знову підтверджує свою підтримку програмам реформ партнерів», - наголошується у рішенні.

Рада також привітала прогрес, досягнутий у виконанні угод про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Грузією, Молдовою та Україною.

Крім того, Рада привітала прогрес у переговорах щодо нової базової угоди з Вірменією і нагадала про своє рішення санкціонувати початок переговорів про нову всеосяжну угоду з Азербайджаном. Рада також нагадала про поліпшення відносин між ЄС і Білоруссю та привітала можливість їх подальшого розвитку «відповідно до конкретних заходів, які необхідно здійснити Білорусі, в тому числі, у сфері прав людини і демократії».

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Рада також підтвердила, що взаємопов'язаність є ключовою областю участі ЄС в рамках «Східного партнерства». «Енергетичний взаємозв'язок, безперебійне постачання газу та раціональне використання енергетичних ресурсів, в тому числі шляхом вивчення питання нереалізованого потенціалу енергоефективності, грають важливу роль у диверсифікації джерел енергії і у зміцненні стійкості країн-партнерів», - наголосили міністри.

У зв'язку з цим Рада ЄС закликала до «добре функціонуючих енергетичних ринків зі стабільною, прозорою та інвестиційно привабливою нормативно-правовою базою, а також закликала до подальшого посилення газового та електронного взаємозв'язку між країнами-партнерами та ЄС, а також до збільшення обсягу інвестицій у поновлювані джерела енергії».

«Рада відзначає, що поліпшення зв'язків автомобільними шляхами, залізницею, морським або повітряним транспортом між ЄС і країнами-партнерами, а також між самими партнерами необхідно для підвищення мобільності та економічного розвитку. Набір цілеспрямованих реформ у сфері транспорту в рівній мірі є важливим для досягнення такої мети», - переконані в ЄС.

Рада також закликала відновити зусилля щодо сприяння мирному врегулюванню конфліктів в регіоні на основі принципів і норм міжнародного права. «Вирішення конфліктів, зміцнення довіри і добросусідських відносин мають важливе значення для економічного і соціального розвитку та співробітництва. ЄС зберігає прихильність до підтримки територіальної цілісності, незалежності та суверенітету всіх своїх партнерів», - наголошується у висновках.