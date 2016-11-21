Ердоган: Туреччину хвилюють проблеми кримських татар у зв'язку з анексією півострова

"Для нас із самого початку був незмінний принцип територіальної цілісності України. Ми відстежували і продовжуємо відстежувати ситуацію з правами кримських татар у Криму", - повідомив він під час свого виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, передає ZN.ua.

Читайте такожПарубій обговорив із Ердоганом питання деокупації Криму і підтримки кримських татар

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні глава Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч із Ердоганом. Вони обговорили питання деокупації Криму і підтримки кримських татар.

Раніше Туреччина проголосувала в ООН за представлену Україною резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. Всього за ухвалення резолюції проголосували 73 країни, 23 були проти.