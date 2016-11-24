У Путіна про затримання "диверсантів" у Криму: дії ФСБ - "відповідь на провокації України"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я не можу коментувати конкретний випадок (сьогоднішнє затримання - УНІАН). Це питання для наших спеціальних служб, які займаються такого роду діяльністю. У цілому, і вчора це акцентував наш президент, провокаційна, деструктивна діяльність України триває, в тому числі у Криму, і, природно, зустрічає рішучу протидію з лінії наших спеціальних служб, які роблять те, що їм належить робити», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, з чим пов'язано затримання військових як з боку РФ, так і з боку України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада у ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського «шпигуна», який нібито за завданням Міністерства оборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.

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«22 листопада Федеральною службою безпеки у місті Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан 2-го рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович», - йдеться в повідомленні.

Раніше колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одинцова затримали українські правоохоронні органи на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. За інформацією СБУ, Баранов і Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, однак зрадили присягу і перейшли служити у російську армію. Вони приїхали на КПВВ "Чонгар", щоб за гроші через кур'єра отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова заставу становить 350 тис. грн, для Одинцова - 250 тис. грн. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

23 листопада президент РФ Володимир Путін похвалив цих зрадників, які перейшли на службу у російську армію після анексії Криму. «У зв'язку з цим хотілося б зазначити: ми завжди з великою повагою ставилися до військовослужбовців української армії та з повною довірою. Саме тому їм було запропоновано продовжити службу у лавах армії російської», - зазначив Путін і підкреслив, що поки нічого не може сказати про заходи стосовно їх повернення. При цьому він підтвердив, що це колишні військовослужбовці української армії, які після «возз'єднання Криму з Росією» перейшли на службу в російську армію.