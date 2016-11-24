Гройсман та голова парламенту Угорщини обговорили питання захисту прав національних меншин

Про це йдеться у повідомленні урядового порталу.

"Є повне розуміння і підтримка взаємодії двох країн. Я вважаю, що ми маємо дуже гарні основи для нашої співпраці", - зауважив Гройсман.

Під час зустрічі із активом української громади Угорщини прем’єр зазначив, що сьогодні є усі засади вважати, що Україна та Угорщина розпочинають нову історію зближення і поглиблення двосторонньої співпраці.

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Він також відзначив незмінну позицію Угорщини щодо підтримки територіальної цілісності України та завершення ратифікації Угоди про асоціацію із Європейським Союзом, про що свідчать проведені з Кьовером переговори.

Прем’єр-міністр поспілкувався із громадою про ситуацію в Україні, а також дії Уряду щодо проведення реформ у країні. "За кілька років ми можемо твердо стати на ноги у всіх сферах. Тут треба терпіння, розуміння і антипопулістська політика", - підкреслив він.

Також Гройсман вручив відзнаки – ювілейні медалі "25 років Незалежності України" – старшому викладачу Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша Вікторії Лебович, голові самоврядування українців м. Ніредьгаза Юдіт Софілканич та викладачу української мови Сегедського наукового університету, голові самоврядування українців м. Сегед Наталії Шайтош-Запоточній.