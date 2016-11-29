Яценюк у Брюсселі: Єдиний рецепт для нас – разом боротися проти тих, хто хоче вбити демократію в світі

"Єдиний рецепт, який у нас є, - залишатися об’єднаними, разом боротися проти тих, хто хоче вбити демократію в світі", - заявив Яценюк.

"Дозвольте перефразувати назву цієї конференції. Як я пам’ятаю, вона називається «Війна на Сході України…». Я кажу, що це «Війна Росії проти України", - сказав він.

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Яценюк підкреслив, що Росія розв’язала війну не лише проти України: «Росія розв’язала війну проти демократії, міжнародного права, свобод, міжнародно визнаних кордонів, конкурентної економіки, конкурентної енергетики і проти гідності людини. Це те, що ми відчуваємо в моїй країні. І це те, з чим ми боремося».

«Ми постали перед неймовірними викликами. І ЄС підтримує нас у подоланні цих викликів. Ми вилікували економіку, і зараз у моїй країні – певне зростання економіки. Незважаючи на те, що ми втратили 20% економіки, втратили Крим, Донецьк і Луганськ – підкреслю – тимчасово втратили. Адже прийде час, коли Україна відновить свою незалежність, і Крим, Донецьк і Луганськ повернуться», - наголосив він.

В Україні, нагадав Арсеній Яценюк, було ухвалено чотири пакети жорсткої економії: «Вони набагато більш жорсткі, ніж, наприклад, у Греції. Але Греція отримала 400 млрд євро (допомоги від ЄС. – Ред.), а ми – у 40 разів менше».

«Ми очікуємо, що ЄС стоятиме плече до плеча з Україною. Ми очікуємо, що ЄС посилить відносини в трансатлантичному вимірі. Очікуємо, що США будуть флагманом вільного світу. І ми очікуємо, що будь-які розмови щодо можливості скасування санкцій проти Росії будуть припинені. Це огидно. Доки Росія не залишить Україну, доки Росія повністю не виконає Мінські угоди, усі ці дискусії в деяких країнах-членах ЄС та країнах вільного світу повинні бути зупинені», - наголосив Арсеній Яценюк.

«Росія має заплатити ціну за злочини, які вчинила проти України та українського народу. Єдиний рецепт, який у нас є, - залишатися об’єднаними, разом боротися проти тих, хто хоче вбити демократію в світі. Адже сьогодні ми живемо в новій реальності, у світі «постправди». Тож давайте покладатися на правду, факти і докази, на наші переконання і цінності», - сказав лідер «Народного фронту».