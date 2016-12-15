Глава НАБУ: корупції, підслідної ГПУ, набагато більше

"Недотримання принципу підслідності у розслідуваннях - це серйозне порушення закону. І НАБУ, і прокуратура розслідують корупційні правопорушення. Але бюро концентрується на розслідуванні топ-корупції, прокуратура займається іншими правопорушеннями. І, до речі, корупції, підслідної ГПУ, набагато більше", - розповів Ситник в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Генпрокуратура відзвітувала про те, що розслідувала 614 кримінальних проваджень, а НАБУ - тільки 30. Але в них 15 тис. співробітників, а у нас 150 детективів. Ми проаналізували ці провадження. З 614 тільки 14 могли б відноситися до нашої підслідності, а 600 - це відповідальність ГПУ. Тому у них величезне поле для роботи", - зазначив глава НАБУ.

"Думаю, правильно, коли кожен орган займається тим, на що він уповноважений", - підкреслив Ситник.

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Він також розповів про найбільші перешкоди у роботі бюро.

"Є різні форми опору й протидії. Перше - дискредитаційні кампанії. Люди, які фігурують у наших справах, можуть впливати на медіаресурси. Це те, що проти нас постійно використовується. Друге - нереформовані суди, і ця проблема більш актуальна у зв'язку з збільшенням кількості проваджень, переданих на розгляд суддів. І третє - постійні спроби обмежити наші повноваження шляхом внесення змін у законодавство", - розповів Ситник.

"Опір ми сприймаємо як невід'ємний елемент нашої роботи", - зазначив глава НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ситник заявив про необхідність судової реформи як елемент ефективної боротьби з корупцією, в тому числі створення Антикорупційного суду до кінця 2017 року.