Засідання КСУ у справі про скасування е-декларування перенесено через неявку колишніх соратників Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в приміщенні КСУ повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

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За її словами, народні депутати не з'явилися сьогодні до КСУ і не поінформували суд про причину неявки. Крім того, Лутковська додала, що вона як уповноважений Верховної Ради з прав людини має намір захищати оспорювані норми законодавства. “Я вважаю, що електронне декларування жодним чином не порушує права людини. Але Конституційний суд має розглянути всі аспекти справи і висловитися з цього приводу”, - наголосила Лутковська.

В свою чергу представник Верховної Ради в Конституційному суді Анатолій Селіванов зауважив, що неявка суб'єкту конституційного подання унеможливлює розгляд будь-якого питання у Конституційному суді. Також він додав, що законодавство не передбачає розгляд подання без суб'єкту подання, навіть якщо він постійно не з'являтиметься на розгляд даного питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні КСУ у формі усного слухання мав розпочати розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень закону України „Про запобігання корупції“ та статті 366-1 Кримінального кодексу України.

З вимогою розглянути конституційність низки положень закону «Про запобігання корупції» стосовно е-декларування до КСУ ще в грудні 2015 року звернулись 48 народних депутатів, в основному – колишні соратники екс-президента Віктора Януковича.

Вони просили скасувати обов’язок декларувати майно членів родини, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, готівкові кошти, фінансові зобов’язання, відомості про суттєві зміни у майновому стані та відомості про об’єкти декларування, що належать третім особам, але якими користуються декларант або члени його родини.

Окрім того, депутати просили заборонити Національному агентству з питань запобігання корупції: користуватись реєстрами та інформаційними базами органів публічної влади з метою виконання повноважень з оперативної перевірки декларацій; визначати точність оцінки задекларованих активів під час повної перевірки декларацій; проводити моніторинг способу життя, в тому числі на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, зі ЗМІ та інших джерел інформації.

Як зауважили у прес-службі Громадського люстраційного комітету, парламентарі фактично вимагали закрити вільний цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та скасувати кримінальну відповідальність за декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.