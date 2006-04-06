Зварич не хоче бути загнаним в одну залу з БЮТ і СПУ

Керівник юридичного департаменту “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ здивований позицією, висловленою у спільній заяві лідерів БЮТ та СПУ Юлії ТИМОШЕНКО та Олександра МОРОЗА, “яка зводиться до того, що “Наша Україна” нібито зволікає з питанням формування коаліції”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, за словами Р.ЗВАРИЧА, він би “хотів нагадати нашим потенційним партнерам деякі фундаментальні речі, які, на моє переконання, мали би бути очевидними і зрозумілими для усіх”.

“По-перше, - сказав Р.ЗВАРИЧ, - відповідно до статті 83 Конституції України, коаліція депутатських фракцій, тобто парламентська більшість формується за результатами виборів. Офіційні результати виборів, як відомо, досі не оголошені. По-друге, у 83-й статті Конституції сказано, що така коаліція формується на основі узгоджених політичних позицій. Для того, щоб узгодити такі політичні позиції, насамперед, потрібно сісти і обговорити їх.

По-третє, у тій таки 83-й статті Конституції зазначається: коаліція депутатських фракцій формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради. Досі ще не відомо, коли буде відкрите перше засідання Верховної Ради п’ятого скликання. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, це засідання має бути відкрите за тридцять днів після офіційного оголошення результатів. Тому – про яке зволікання йде мова? Якщо мова йде про те, щоб нас усіх зігнати в одну залу й підписати будь-який документ, то мені здається, що це робити недоречно”.

“Якщо звести розмову лише до “дерибану” посад, у чому, між іншим, звинувачували саме нас - то мені здається, це буде абсурдним, – вважає Р.ЗВАРИЧ. - Насамперед, потрібно зробити конкретні кроки у певній черговості, яку не можна порушувати. Отже, по-перше, вже зараз має бути підписаний документ, який ми пропонуємо назвати Протоколом, в якому сторони висловлять свої наміри утворити коаліцію”.

За його словами, “правовий характер створення коаліції має міститися в угоді про створення коаліції. В тій же угоді мають міститися принципи діяльності коаліції організаційного та регламентного характеру. Приміром, яким чином депутат або й ціла фракція може вити з коаліції. Або - яким чином фракція може приймати рішення, які, можливо, не будуть співпадати з позицією уряду. Або - які можуть бути наслідки, якщо фракція не голосує на підтримку урядової ініціативи. Якщо ці організаційні принципи не виписані – тоді, звичайно, не може бути мови про те, що ми матимемо повноцінну угоду у правовому вимірі”.

Як зауважив Р.ЗВАРИЧ, “після того, як будуть визначені програмні та організаційні засади – тоді вже можна розподіляти сфери відповідальності між окремими учасниками коаліції. Тобто – яка політична сила буде відповідати за той чи інший суспільно-політичний напрямок розвитку країни. І лише в самому фіналі варто вирішувати кадрові питання. У тому числі – узгоджувати кандидатуру прем’єр-міністра”.