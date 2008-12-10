Регіонали знову недорахувалися голосів у коаліції

На відміну від довгоочікуваного обрання Голови Верховної Ради, повідомлення про створення нової коаліції депутатських фракцій помітно випереджають реальні події. Про це заявив нардеп від ПР Сергій Ківалов в коментарі УНІАН.

На думку депутата, не були дотримані конституційні вимоги до створення і оформлення парламентської більшості. Для цього були необхідні: «Коаліційна угода з підписами керівників депутатських фракцій, списки членів депутатських фракцій з їх особистими підписами (невід`ємна частина коаліційної угоди); і, нарешті, зроблене на підставі цих документів офіційне оголошення Голови Верховної Ради про створення Коаліції», - перерахував свої претензії до документів Ківалов.

«Новообраний спікер оголосив про створення Коаліції тільки на підставі виписок з протоколів засідань фракцій, про що сам чесно повідомив, - нагадав регіонал. - До того ж, у НУНС кажуть, що голова цієї фракції В’ячеслав Кириленко взагалі нічого не підписував».

Окрім «бюрократичного аспекту» у Ківалова є претензії і до «арифметичного». За його підрахунками, саме реальний кількісний склад коаліції «є фатальним для заявленого вчора депутатського об`єднання. Номінальна кількість народних депутатів в трьох фракціях БЮТ (156), НУ-НС (72) і Блоку Литвина (20), складає 248.

Проте не всі вони висловилися за створення коаліції у вчорашньому форматі. Якщо підтвердиться, що 32 з 72 народних депутатів членів фракції НУНС не голосували за створення коаліції, то кількісний склад вчорашнього об`єднання складе максимум 216 народних депутатів, а, можливо, і того менше», - такий підсумок підрахунків нардепа від ПР.

До цього Ківалов додав, що існує рішення Конституційного суду № 16-рп/2008 від 17 вересня 2008 року, в якому вказано, що кількість депутатів, які особисто проголосували і скріпили підписами створення коаліції, має бути не меншою за 226. І ця вимога розповсюджується як на момент формування коаліції, так на весь період її роботи.