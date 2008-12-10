УНП підтримує коаліцію, але має список умов

Народні депутати від Української народної партії підтримали рішення про формування коаліції у складі фракцій блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, БЮТ та Блоку Литвина, але поставили свої умови, обов’язкові для виконання її членами та урядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, зокрема, у своєму зверненні представники депутатської групи Української народної партії наголошують на необхідності включити до коаліційної угоди ряд положень.

У сфері внутрішньої та зовнішньої політики УНП вважає за необхідне зобов’язати уряд формувати «Програму дій» на основі економічних розрахунків, визначених термінів реалізації кожного з пунктів такої програми і відповідальні за реалізацію кожного з пунктів, а також передбачити відповідальність коаліційного уряду перед коаліцією і зобов’язати уряд піти у відставку у разі припинення діяльності коаліції;

запровадити систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих регіональних виборчих списків, здійснити люстрацію, забезпечити дотримання вимог законодавства з функціонування української мови як державної; забезпечити фінансування армії на рівні не меншому 2% від ВВП;

забезпечити аверсне використання нафтогону «Одеса-Броди»;

створити відповідну законодавчу базу для переходу на ринкові відносини з Російською Федерацією у питаннях оренди території України Чорноморським флотом РФ вже з 2009 року; для визнання втрачених заощаджень українських громадян, які зберігалися в Ощадбанку СРСР, державним боргом Росії перед Україною, для визнання воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність України та надати їм статусу учасників війни.

У сфері державних закупівель та державного регулювання економіки УНП пропонує негайно схвалити зміни до порядку закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти для надання преференції товарам та послугам, виробленим українськими виробниками в Україні; при формуванні держбюджету на 2009 рік спрямувати не менше 7% ВВП на інфраструктурні проекти.

У експортно-імпортній сфері Українська народна партія вважає за необхідне підвищити ставки ввізного мита на продукцію сільського господарства, що виробляється в Україні; розробити та впровадити програму експортного кредитування для всієї експортованої продукції та експортного дотування для продукції сільського господарства, наукоємної продукції глибокого циклу переробки; посилити вимоги до якості товарів, що завозяться на територію України, покращити контроль за безпекою таких товарів, спростити повернення ПДВ при експорті.

Також УНП пропонує збільшити суму загального річного обігу, яка оподатковується за спрощеною системою до 1,5 млн. грн., зменшити податковий тиск, зокрема при заснуванні нового бізнесу; надавати державну допомогу металургійній та хімічній галузі лише у вигляді кредитів на модернізацію та впровадження енергоощадних технологій; забезпечити реальний контроль над використанням коштів, направлених на рефінансування комерційних банків; зобов’язати державних службовців вищих рангів декларувати не тільки доходи, а й видатки.

Крім того, Українська народна партія пропонує включити до коаліційної угоди положення, що передбачає зобов’язати уряд встановити заборону фінансовим установам в односторонньому порядку змінювати умови кредитних договорів; дозволити сплату валютних кредитів у гривні із паралельним законодавчим розподілом компенсації курсової різниці за діючими валютними кредитними договорами у рівних пропорціях між банками і отримувачами кредитів.

У сфері управління державною власністю та земельними ресурсами - подовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначання на час подолання кризи та заборонити продаж прибуткових державних підприємств під час кризи

Також УНП пропонує збільшити цільові соціальні виплати.

Водночас депутатська група Української народної партії наголошує на тому, що криза вимагає від нової коаліції непопулярних дій і закликала учасників переговорного процесу свідомо відмовитися від соціального популізму. Представники УНП запевнили, що готові взяти на себе реалізацію програми антикризових заходів у рамках нової коаліції та нести відповідальність за її результати.