Янукович: і внутрішню, і зовнішню політику України визначає парламент

Сьогодні Верховна Рада України визначає і внутрішню, і зовнішню політику України. Про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам після зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелом БАРРОЗУ 21 вересня в Брюсселі, повідомляє «Коммерсант Украина».

Як зазначає газета, на саму зустріч, яка проходила у формі робочого ланчу, журналістів не допустили. Першої із зали переговорів вийшла народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, яка заявила журналістам, що ЄК підтримала ідею зміцнення дружніх відносин між Україною і Росією. "Європейський Союз не зацікавлений, щоб Україна була місцем напруженості, і підтримує відновлення добросусідських відносин України з Росією", - процитувала Г.ГЕРМАН слова Ж.БАРРОЗУ. Після до преси вишли Ж.БАРРОЗУ і В.ЯНУКОВИЧ, які розповіли, що за закритими дверима вони обговорювали відносини України з НАТО. Прем`єр-міністр повідомив, що попередня заява (щодо неготовності України починати виконання Плану дій для отримання членства в НАТО в Брюсселі 14 вересня ц. р. – УНІАН) була не тільки його ініціативою. "Вона (заява) була узгоджена з радою коаліції, і це позиція коаліції в парламенті, яка була проголосована", - заявив В.ЯНУКОВИЧ на прес-конференції після зустрічі з головою ЄК. "Сьогодні саме парламент визначає практично політику і внутрішню, і зовнішню, основи внутрішньої і зовнішньої політики", – заявив прем`єр, тим самим відмовивши Президенту України в праві формулювати зовнішньополітичні завдання.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що "вступ України до НАТО буде за результатами всеукраїнського референдуму".

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявив, що зовнішньополітичний курс України залишається незмінним, і вважає заяву прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА в Брюсселі про те, що Україна ще не готова починати виконання Плану дій з отримання членства в НАТО, заявою лідера партії.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що за ст.106 Конституції України керівництво зовнішньополітичною діяльністю здійснює Президент України. «Якщо ми уважно прочитаємо Конституцію в розділі «Кабінет Міністрів України», ми не побачимо аналогічних повноважень у уряду і прем`єр-міністра», - сказав він.

При цьому Б.ТАРАСЮК також наголосив, що Верховна Рада в Законі «Про основи національної безпеки» від 19 червня 2003 року більш ніж конституційною більшістю підтвердила курс на вступ до НАТО і ЄС. Він нагадав, що за даний закон у повному складі проголосувала Партія регіонів.