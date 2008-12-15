БЮТ набридло збирати підписи нардепів під угодою про коаліцію?

Верховній Раді України пропонується внести зміни до Регламенту ВР, згідно з якими до коаліційної угоди не потрібно додавати списки членів депутатських фракцій, що сформували коаліцію, з особистими підписами народних депутатів.

Відповідний проект постанови “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо утворення та організації діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України), внесений народним депутатом від БЮТ Андрієм ПОРТНОВИМ.

Як зазначає автор проекту постанови у пояснювальній записці, необхідність запропонованих змін обумовлена рішеннями Конституційного Суду України від 25 червня 2008 року (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) та від 17 вересня 2008 року (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України), в яких надано офіційне тлумачення окремих положень Конституції України.

Так, у підпункті 5.1 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду від 25 червня 2008 року вказано, що «в процесі структурування та внутрішньої організації діяльності Верховної Ради України визначальну роль відведено депутатським фракціям, у тому числі у формуванні коаліції депутатських фракцій...». В підпункті 3.2.1 пункту 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду від 17 вересня 2008 року зазначається, що «Конституція України визначила суб’єктів формування коаліції депутатських фракцій - депутатські фракції». А в пункті 1 резолютивної частини цього ж рішення Конституційний Суд надає тлумачення частинам шостій, сьомій та дев’ятій статті 83 Конституції та встановлює, що словосполучення «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» слід розуміти як «сформоване на встановлених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України засадах об`єднання за результатами виборів кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів України в яких становить більшість від конституційного складу Верховної Ради України, які (депутатські фракції) на основі узгодження політичних позицій погодились на спільну парламентську діяльність».

Таким чином, Конституційний Суд чітко визначив, що суб’єктами коаліції депутатських фракцій є депутатські фракції, а не окремі народні депутати.

Водночас, Регламент Верховної Ради України визначає суб’єктами коаліції депутатських фракцій народних депутатів, що не відповідає Конституції.

Виходячи з викладеного, А.ПОРТНОВ пропонує внести зміни, згідно з якими до складу коаліції входить не більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, а депутатські фракції, кількість народних депутатів в яких становить більшість від конституційного складу.

Також передбачається внесення змін до ст. 63 Регламенту ВР щодо організації діяльності коаліції. Так чинна норма передбачає, що коаліція приймає рішення на своїх загальних зборах більшістю голосів народних депутатів, які входять до складу коаліції. При цьому, автор проект постанови пропонує затвердити положення згідно з яким, коаліція приймає рішення на своїх загальних зборах в порядку, встановленому коаліційною угодою.

Запропонованими змінами також передбачається, що припинення діяльності коаліції наступає через вихід із складу коаліції депутатської фракції (депутатських фракцій), внаслідок чого кількість народних депутатів у депутатських фракціях, що сформували коаліцію, стала меншою, ніж визначено Конституцією України. Чинна редакція передбачає, що припинення діяльності коаліції настає внаслідок зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних депутатів, меншої ніж визначено Конституцією України.