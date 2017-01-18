Кравчук про ядерну зброю: якщо її може виготовити Північна Корея, то може й Україна (відео)

Про це в інтерв'ю 112 Україна заявив перший президент України Леонід Кравчук.

"І зараз йде маніпуляція ядерною зброєю. Ядерну зброю ми не могли залишити в Україні, тому що вона була виготовлена за межами України, й фізичний час ядерної зброї минав у 1997 році. У 1998 році ядерні боєголовки були небезпечними для України – я не знаю, це був би Чорнобиль чи, може, більше Чорнобиля. І це було правильне рішення", - зазначив він.

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За словами Кравчука, йдеться про відновлення ядерної зброї. "Теоретично, держава може виготовити ядерну зброю – якщо може Північна Корея, то може й Україна. Якби були гроші, відповідні умови, я б подивився, як до цього ставиться світ", - вважає перший президент України.

"Я був переконаний і тоді, й зараз: Європа і США категорично проти збільшення на карті світу ядерних держав. Я був би проти ще з однієї причини – я вірю, що будь-яка зброя масового знищення не є головним чинником для забезпечення миру. Мир забезпечується без зброї", - підсумував Кравчук.

Раніше фахівець з питань безпеки генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, колишній міністр ядерної безпеки України Юрій Костенко розповіли про ядерне роззброєння країни.