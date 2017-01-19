Прецедент Савченко: чи можна оскаржити виключення нардепа з комітету?

У середу 8 з 12 народних депутатів на засіданні Комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони проголосували за те, щоб рекомендуватиме розглянути в сесійній залі парламенту проект постанови про виключення народного депутата Надії Савченко з цього комітету.

Важко навіть пригадати подібні прецеденти, коли б народного депутата виключали зі складу парламентського комітету. В історії українського парламентаризму були переходи з комітету в комітет у зв’язку з міжфракційними домовленостями, були й інші подібні речі. А от виключення депутатів зі складу комітету — не пригадую.

З іншого боку, легко зрозуміти логіку рішення про виключення Надії Савченко з Комітету Верховної Ради с питань національної безпеки та оборони. Адже цей парламентський комітет — доволі специфічний, і коли в ньому представлені політики, які поводяться, м’яко кажучи, незрозуміло для більшості депутатів парламенту, то це весь час буде створювати напруженість і заважатиме роботі комітету.

Якщо Верховна Рада проголосує за виключення Савченко, то оскаржувати це рішення їй нема де

Крім того, в комітеті повинні бути представлені всі парламентські фракції, і в цьому правилі не може бути виключень. Але ж зараз йдеться про позафракційного депутата, а, тим більше, з такою неординарною поведінкою, як у Савченко, то це серйозна проблема.

Закон встановлює, що депутатів за комітетами закріплює Верховна Рада. А от щодо виходу — немає чіткої процедури, бо такого ніколи не було, і такої проблеми ніколи не виникало. Хто має ініціювати виключення депутата з комітету, як це здійснюється і так далі — не зрозуміло.

Але, врешті-решт, остаточне рішення завжди приймає Верховна Рада. Тому якщо Верховна Рада проголосує за виключення Савченко, то оскаржувати це рішення їй нема де.

Тобто якщо Рада ухвалить рішення про виключення Савченко з комітету, то воно буде остаточним, і крапка.

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ