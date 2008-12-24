МВФ забере в України кредит, як тільки побачить бюджет-2009?

Ухвалення бюджету на 2009 рік в існуючому вигляді ставить під загрозу продовження реалізації програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на прес-конференції.

“Я думаю, що коли Місія Міжнародного валютного фонду проаналізує (бюджет – УНІАН), то може виявитися так, що ми залишимося без цієї програми”, - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, зокрема, в підписаному з МВФ Меморандумі є умова, що бюджет країни має бути бездефіцитним, а в поданому урядом проекті “дуже дефіцитний бюджет виходить”.

Крім того, О.ШЛАПАК зазначив, що в домовленостях з МВФ передбачено, що Україна не має права змінювати торгову політику, а вчора парламент ухвалив у першому читанні законопроект, де фактично відновлюється митний режим на ввезення продовольчих товарів, який існував на початок 2008 року.

У той же час представник Секретаріату Президента не заперечує, що деякі пункти Меморандуму потребують змін. Наприклад, він вважає абсурдним у цій ситуації говорити про бездефіцитний бюджет. Крім того, він погоджується з необхідністю деяких змін у торговій політиці і зміни підходів до проблеми довгострокового рефінансування Нацбанком комерційних банків.

“Я так розумію, що партнери чинять у такий спосіб: ми готуємо відповідні позиції, відправляємо нашим колегам по МВФ, сідаємо з ними і починаємо розмову, - сказав О.ШЛАПАК. - Місія приїжджає до нас у середині січня, хоча, я думаю, правильно було б відправити їй наші пропозиції раніше”.

За його словами, в Секретаріаті Президента вже є напрацьований ряд пропозицій до МВФ. Шанси їх ухвалення О.ШЛАПАК оцінив як 50/50.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою укріпити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, яка постраждала в результаті світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

У листопаді Україна одержала перший транш кредиту на суму 4,5 млрд. доларів.

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ перебувала в Україні з 1 грудня.

Наступна місія МВФ прибуде в Україну у середині січня 2009 року.

Ухвалення МВФ рішення про надання Україні наступного траншу буде пов`язане з виконанням певних цільових показників, яких наша держава повинна досягти на кінець року.