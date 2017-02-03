НАТО не зраджує Україну – в альянсі прокоментували інформацію про відновлення взаємодії з Росією

НАТО не змінює своїх позицій щодо України у питанні агресії з боку Російської Федерації. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів виконуючий обов’язки глави місії України при НАТО Єгор Божок

«Також дуже багато зараз циркулює інформації про те, що НАТО відновлює взаємодію з Росією, про те, що спостерігається активізація контактів на всіх рівнях, а це, у свою чергу, означає відхід від попередніх позицій альянсу щодо України та Росії. Хочу однозначно сказати, що це не так. НАТО не зраджує Україну, не змінює своїх позицій по відношенню до нашої держави, по відношенню до того, що зробила Росія», - сказав Божок.

При цьому, в.о. глави місії України при НАТО наголосив, що ізолювати агресора у сучасному світі все ж неможливо, «інакше він стане повністю непередбачуваним».

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В той же час, за словами Божка, альянс буде контактувати із РФ, але координуватиме свою позицію із Києвом.

«Тому підтримувати контакти дуже важливо. Головне – це принципи, на яких підтримуються ці контакти. А ці контакти підтримувалися і будуть підтримуватися з РФ на тих принципах, на яких стоїть альянс і завжди – мене запевнила в цьому цього понеділка заступник генсека - першим питанням на порядку денному буде те, що Росія зробила проти України. Головне, що перед будь-якими з цих контактів, НАТО координуватиме свою позицію з Україною. В цьому мене теж запевнили, що дуже важливо», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна і НАТО через ескалацію на Донбасі перебувають в режимі кризової комунікації. В разі необхідності буде терміново проведено засідання Комісії Україна-НАТО.

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив виконуючий обов’язки голови місії України при НАТО Єгор Божок. «З ранку понеділка місія України при НАТО і штаб-квартира Альянсу перебувають в режимі кризової комунікації. Відбувається постійний обмін інформацією про те, що відбувається на сході України», - сказав він.