"Постраждав лише мій піджак": Лещенко прокоментував бійку у Раді з Мельничуком (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

«Вчора було намагання зірвати засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, коли кілька депутатів від БПП за вказівкою Адміністрації президента просто не прийшли на засідання. Це робиться свідомо з метою показати, що цей комітет є непрацездатним, що антикорупційні закони, які він проводить через себе - нікуди не годяться, що НАБУ треба зробити частиною якихось силових органів, підконтрольних владі», - сказав Лещенко.

На його переконання, це є «наступом на антикорупційний комітет шляхом зриву кворуму, це робиться не вперше, але вчора кворум таки вдалося зібрати».

Депутат зазначив, що зробив відповідну публікацію на своїй сторінці у Facebok: «За вказівкою Банкової група депутатів від БПП просто не ходить на комітет».

«Сьогодні під час ранкового засідання до мене підійшов депутат Мельничук - це наближена особа до президента Петра Порошенка - він мажоритарник з Вінницької області, який обирався за допомогою президента, і почав з'ясовувати стосунки. Коли в нього закінчилися аргументи, він почав намагатися проявити якусь фізичну силу. Але йому це не вдалося, постраждав лише мій піджак» - додав Лещенко.

Читайте такожЛещенко у ВР втік від представника НАЗК, який хотів ознайомити його з протоколом про правопорушення (відео)

Відповідаючи на запитання, звідки він має інформацію, що депутатам була дана така вказівка, Лещенко зазначив, що «відповідним чином було сказано людям, які цей комітет формують».

«Люди, які не прийшли, сказали, що вони ходити не будуть. Це не тому, що вони всі випадково втрьох вирішили десь усамітнитися, або мали інші справи, вони перед цим сказали: ми на комітет ходити не будемо, поки ви будете робити те, що ви робите», - пояснив депутат.

Лещенко уточнив, що на засідання профільного комітету, окрім Мельничука, не прийшли депутати Олег Барна та Ігор Артюшенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше у сесійній залі сталася сутичка між депутатами фракції БПП Мельничуком і Лещенком.

Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, і після цього почалася бійка, в результаті якої Лещенку було порвано піджак.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи розібратися щодо цього інциденту.