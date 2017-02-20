Порошенко призначив нових послів у Білорусі та Іраку

Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Кизима послом України в Білорусі.

Про це йдеться в указі президента № 39/2017 від 16 лютого, опублікованому на сайті глави держави сьогодні, 20 лютого.

«Призначити Кизима Ігоря Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Білорусь», - йдеться в документі.

Крім того, глава держави також призначив Віктора Недопаса послом України в Республіці Ірак.

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Про це йдеться в указі № 40/2017 від 16 лютого, опублікованому на сайті глави держави сьогодні, 20 лютого.

«Призначити Недопаса Віктора Юрійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Ірак», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року Порошенко звільнив Михайла Єжеля з посади посла в Білорусі, який став послом у квітні 2013 року відповідно до указу тодішнього президента Віктора Януковича.

Крім того, у жовтні 2016 року Порошенко звільнив Анатолія Маринця з посади посла України в Республіці Ірак. Маринець перебував на посаді посла в Іраку з 28 грудня 2012 року.