Клімкін про російську агресію: треба налаштуватися, що боротьба не закінчиться "ні завтра, ні післязавтра"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україні слід налаштуватися на те, що боротьба з російською агресією не закінчиться "ні завтра, ні післязавтра".

Читайте такожУкраїна потребує оборонної зброї - Клімкін

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня. Україна".

"Я вважаю, що питання не в Мінську, не в "нормандському форматі". Мусимо чесно сказати собі й суспільству: нам усім слід налаштуватися на те, що боротьба з російською агресією триватиме, вона не закінчиться ні завтра, ні післязавтра", - наголосив Клімкін.

За його словами, "немає жодного магічного способу досягти завтра якоїсь фантастичної угоди, після якої Росія перестане нас дестабілізувати".

Як зазначив Клімкін, "для Росії будь-який успіх України як демократичної європейської держави - це фундаментальний удар по самій логіці російської системи".