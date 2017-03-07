США та ЄС наполягають на необхідності створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду

Про це йдеться у заяві на сторінці Представництва ЄС у соціальній мережі Facebook.

"Досягти успіху у боротьбі проти корупції є критично важливим для України – як для виконання народних вимог Майдану, так і для залучення прямих іноземних інвестицій, необхідних для розвитку української економіки", - заявили дипломати.

"Ми схвалюємо все більш дієвіші зусилля Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із реалізації наданих їм повноважень", - зазначили у Представництві ЄС та посольстві США.

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"Ми вітаємо судові рішення, ухвалені вранці 7 березня, але відзначаємо, що події кількох останніх днів підтверджують потребу мати спеціалізований антикорупційний суд", - наголосили у дипломатичних відомствах.

"Ці події також демонструють, чому майбутній аудит НАБУ має бути незалежним, прозорим і забезпечувати об’єктивний аналіз діяльності НАБУ протягом минулого року", - підсумували дипломати.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 6 на 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

Насіров підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що посадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

За інформацією САП, досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали 4 грудня 2015 року.

2-3 березня детективи НАБУ здійснили низку обшуків за місцем проживання та роботи голови ДФС.

2 березня під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи Бюро на території клінічної лікарні «Феофанія», де на той час перебував голова ДФС через нібито незадовільний стан здоров’я, затримали його та повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив голову ДФС від посади на час проведення розслідування.

Запобіжний захід стосовно підозрюваного суд не міг обрати впродовж трьох днів (4-6 березня).