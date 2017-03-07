Нацбанк ініціюватиме санкції до "дочки" "Сбербанку" в Україні у разі прийняття ним паспортів "ДНР" та "ЛНР"

Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на інформацію про готовність "Сбербанку" (Російська Федерація) здійснювати обслуговування осіб-власників паспортів невизнаних "ДНР" та "ЛНР", що розповсюджується в ЗМІ.

"У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні - ПАТ "Сбербанк", - зазначається у документі, надісланому УНІАН.

Регулятор нагадав, що відповідно до статті 5 закону «Про санкції», рішення про застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймаються РНБО та вводяться в дію указом президента України.

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Раніше в Національному банку за запитом УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, під час обслуговування клієнтів не мають права приймати у громадян «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР», оскільки повинні керуватися чинним законодавством України, яким ці документи не визнаються.

В дочірньому банку російського «Сбербанку» в Україні повідомили, що фінустанова працює в рамках правового поля країни і не приймає паспорти «ДНР» і «ЛНР».

Сьогодні, 7 березня, у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред‘являють «паспорти» так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Національний банк відреагувати на заяву російського «Сбербанку» про початок прийому фейкових документів «ЛНР/ДНР» і припинити його діяльність в Україні.

«Банк, що підтримує дії за рамками міжнародного права. Банк, що підтримує засуджене світовим співтовариством визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій, не може вести роботу в Україні!» - наголосив глава МВС.