Однією з версій нападу на голову Вищої ради правосуддя є його професійна діяльність - ГПУ

Однією із версій нападу групи осіб на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка є його професійна діяльність. Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Серед версій, які перевіряються органом досудового розслідування, - перешкоджання його професійній діяльності як державного діяча", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Також у Генпрокуратурі зазначають, що відповідно до постанови заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення групою осіб хуліганських дій, нападу на Бенедисюка та його дружину здійснює військова прокуратура Київського гарнізону.

«Слідством на цей час установлено, що увечері 17 березня представниками громадського руху «Традиція і порядок», колишнього батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Гарпун», а також неповнолітніми особами здійснено напад на голову Вищої ради правосуддя Бенедисюка та його дружину. Під час цього нападу 13 агресивно налаштованих осіб у балаклавах перешкоджали руху автомобіля Бенедисюка, вигукували погрози щодо нанесення йому тілесних ушкоджень через його професійну діяльність, а також наносили удари невстановленими предметами по автомобілю», - зазначили в ГПУ.

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За даними відомства, для припинення неправомірних дій вказаних осіб у балаклавах голова Вищої ради правосуддя викликав поліцію, «проте зазначена інформація у останніх викликала ще більшу агресію».

«Побачивши, що життю і здоров’ю його та дружини загрожує реальна небезпека, Бенедисюк здійснив із наявної у нього нагородної вогнепальної зброї один попереджувальний постріл. Лише після цього група осіб відійшла на безпечну для всіх учасників події відстань та напад було припинено», - заявляють в Генпрокуратурі.

При цьому у відомстві підкреслили, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України, вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Як зазначили в прокуратурі, під час розслідування будуть проведені необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення всіх обставин події, яка мала місце 17 березня біля помешкання голови Вищої ради правосуддя.

В ГПУ підкреслили, що "група осіб у складі 13 чоловік слідством встановлена. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, вони викликані повістками до слідчого військової прокуратури Київського гарнізону, призначені і проводяться експертизи, слідчі експерименти, допитуються свідки, здійснюється огляд відеокамер, що знаходились в районі місця події".

За результатами комплексу слідчих та розшукових дій, а також зібраних доказів буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій нападників та правомірності використання зброї, зазначили у відомстві.

Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко назвав напад на голову ВРП Бенедисюка спробою зірвати судову реформу.

«Напад псевдоактивістів у балаклавах на голову Вищої ради правосуддя минулого тижня – це ніщо інше, як спроба зірвати судову реформу, законсервувати той неприйнятний стан речей, залякати суддів і тих, хто бере участь у реформуванні Верховного суду», – заявив він.