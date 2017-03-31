АМКУ сприяв монопольному становищу тютюнової компанії "Тедіс" – слідство

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що на думку слідства, Антимонопольний комітет сприяв монопольному становищу компанії «Тедіс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

«Зараз відбувається близько 100 обшуків по усіх компаніях, пов'язаних із «Тедіс» або «Мегаполіс-Україна», а також у Антимонопольному комітеті», - заявив Луценко.

Він зазначив, що до АМКУ до початку робочого дня, без застосування спецназу, зайшли слідчі для вилучення документів, які свідчать про сприяння монопольному становищу і невжиття передбачених законом дій керівництвом відомства.

Луценко пояснив, що попри свої обов'язки, покладені на них законом, керівники АМКУ не вживали заходів для демонополізації ринку, чим, на думку слідства, «сприяли монопольному становищу компанії «Мегаполіс» - «Тедіс-Україна».

Як повідомляв УНІАН, Луценко сьогодні написав в Facebook, що Департамент у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрили схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон.

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За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – «Тедіс Україна») є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.

Луценко заявив, що під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» - одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР-ЛНР».

За даними генпрокурора, попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. При цьому для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів.