Учасники самозахоплень звертаються до Ющенка і світової громадськості

Учасники акції протесту на вулиці Балаклавській у Сімферополі вимагають від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, урядів і народів Європи, міжнародних правозахисних організацій і релігійних організацій усіх конфесій запобігти спробі розпалювання громадянської війни в Криму.

Про це йдеться у «Відкритому зверненні народів Криму до світової громадськості», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Його автори заявляють, що ряд громадян були вимушені у 2006 році зважитися на самовільне заняття земель у Криму. «Понад 15 тисяч чоловік, які подали заяви на отримання землі і дістали невмотивовані відмови, вийшли на порожні землі, поставили на них намети і транспаранти, збудували тимчасове житло і стали добиватися законного оформлення земель», – йдеться у заяві. Для захисту своїх інтересів учасниками акції була створена громадська організація «Авдет». Її завданням стала «координація робіт із законодавчого оформлення земель, охоплених акцією протесту, і захист учасників акції від правового свавілля і силового тиску з боку кримських властей».

У зверненні наголошується, що однією з таких акцій протесту є селище «Яни-Кирим» («Новий Крим»), що з`явилося на вулиці Балаклавській у Сімферополі. Автори звернення заявляють, що 23 січня на міжвідомчій нараді за участю правоохоронців і представників кримського уряду було прийнято рішення залучити силові структури і військові формування для знесення будівель у селищі «Новий Крим».

“Кримські власті намагаються надати цій військовій операції вид міжнаціонального конфлікту, але ми заявляємо, що це ні що інше, як спроба розпалити в Криму громадянську війну і тим самим дестабілізувати ситуацію в усій Україні», - йдеться у відкритому зверненні. 24 січня кілька тисяч чоловік вийшли на захист селища. «Люди сповнені рішучості відстояти свої будинки і храм (будинки і мечеть, збудовані на самовільно зайнятій ділянці – УНІАН), захистити свої конституційні права, дати відсіч продажним суддям і корумпованим чиновникам”, - заявили автори звернення.

“Ми не просимо – ми вимагаємо: зупиніть вибухонебезпечну ситуацію в Криму до того, як її перетворять на громадянську війну”, – йдеться у зверненні до Президента України і світової громадськості. «Україна – не Афганістан, не Сектор Газа, не Чечня. Україна – європейська країна, і збройний конфлікт на території України означатиме тільки одне – війна прийшла і в Європу. Усвідомте цей факт в усьому його кривавому жаху. Сьогодні у вас є можливість запобігти війні – завтра вже буде пізно», – наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, селище «Яни-Кирим» виникло у березні 2006 року на частини території пустиря, що знаходився раніше у віданні військової частини. Землю Міністерство оборони України готувалося передати місту Сімферополю. Меджліс кримських татар заявляє, що сімферопольська влада, не дочекавшись завершення процедури передачі земель, приступила до прихованого їх розподілу серед ряду фірм, при цьому ігнорувалися заяви кримських татар, які потребували земельних ділянок для облаштування своїх домівок. Такі дії влади, говорять у Меджлісі, спонукали громадян до самовільного заняття 8 гектарів із 45 гектарів території, що вивільнялася військовою частиною.

Меджліс кримськотатарського народу заявляє про підготовлювану спеціальну збройну операцію зі знесення селища кримських татар у межі міста Сімферополя, по вул. Балаклавській.

Формальною підставою для її проведення у меджлісі називають вказівки Міністерства юстиції України виконати судові рішення за позовами ряду комерційних фірм. Міліція Криму, зі свого боку, заявляє, що ніяка збройна спецоперація не готується, а передбачається знесення самобудів співробітниками Державної виконавчої служби за рішеннями суду, які потрібно виконувати.

Міністерство юстиції заявило, що судові рішення приймаються судами від імені України і є обов`язковими для виконання на всій території країни. Законом передбачено, що у разі невиконання судових рішень у добровільному порядку вони підлягають примусовому виконанню, яким займається Державна виконавча служба, що входить у систему органів Мінюсту. Для примусового виконання судових рішень держвиконавці за необхідності залучають працівників органів внутрішніх справ і інших органів у порядку, встановленому законодавством.

18 січня і 1 листопада 2007 року на вулиці Балаклавській у Сімферополі відбулися зіткнення між кримськими татарами – учасниками так званих «полян протесту» – і представниками фірми «Олві-Крим». За даними представників фірми, у них є всі необхідні документи на право оренди землі.