Поляки кажуть, що Фірташ як води в рот набрав

Зареєстрований у Швейцарії газовий трейдер RosUkrEnergo за 8 днів невиконання умов контракту з поставок газу до Польщі не надав жодної інформації польській нафтогазовій компанії PGNIG в цій справі. Про це повідомила УНІАН прес-секретар польської фірми Йоанна ЗАКШЕВСЬКА.

«Ми досі не маємо жодної інформації від RosUkrEnergo», - сказала прес-секретар PGNIG.

Вона також повідомила, що PGNIG продовжує переговори з компаніями, котрі можуть компенсувати недопоставки газу по контракту з RUE, однак не уточнила їх назви. За її даними, поляки ведуть переговори з 5 фірмами.

Й.ЗАКШЕВСЬКА повідомила, що газові сховища Польщі, в яких може зберігатись 1,6 млрд. кубометрів газу, на даний момент заповнені на майже 60%.

Прес-секретар PGNIG відмовилась коментувати можливий вплив зустрічі польського та російського прем’єрів 29 січня на форумі в Давосі та інформацію російської газети «Комерсант», яка стверджує, що «Газпром» вимагає від поляків зменшити ціну транзиту газу трубопроводом «Ямал-Європа» для повного відновлення поставок.

Цим газопроповодом, частина якого проходить територією Польщі, російський газ поставляється в Німеччину.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня PGNIG заявив, що продовжує недоотримувати щодоби 7 млн. кубометрів газу, законтрактованого RosUkrEnergo, який поставляв цей газ в Польщу через Україну.

Поставки газу мали відновитись до 22 січня після того, як український «Нафтогаз» та російський «Газпром» домовились про умови поставок та транзиту газу до 2019 року, чим завершили майже трьохтижневий конфлікт, що залишив 18 країн Євросоюзу без російського газу.

Підписаний 19 січня контракт «Газпрому» та «Нафтогазу» передбачає поставки газу без посередника, роль якого з 2006 року виконував RosUkrEnergo.

В Україні тривають суперечки, кому належать 11 млрд кубометрів газу, які знаходяться в українських газових сховищах й оформлені на RosUkrEnergo, за рахунок яких компанія мала забезпечити виконання своїх експортних контрактів, в тому числі, до Польщі.

«Нафтогаз» та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджують, що цей газ “Газпром” переуступив українській стороні за рахунок боргу RUE перед російським газовим монополістом.

Водночас, представники «Газпрому» 29 січня заявили, що передали українській компанії не газ, а лише право вимагання боргу RUE в розмірі 1,7 млрд. доларів.

Польща по контракту з RUE з листопада 2006 року щороку отримувала близько 2,5 млрд кубометрів газу.