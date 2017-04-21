Гонтарева у Вашингтоні пригрозила українським журналістам поліцією (відео)

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева нині перебуває з робочим візитом у Вашингтоні в США. Українські журналісти її застали в готелі The Fairmont Washington, D.C.

Проте на запитання працівників "1+1" вона відповідати відмовилася. Сказала, що, мовляв, немає часу, а її щільний графік розписаний, передає ТСН.

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У цей час вона сиділа за столиком у готелі. Потім погрожувала викликати поліцію, якщо журналісти не залишать її у спокої, та сфотографувала їх.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше.