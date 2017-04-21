Захист Мартиненка називає надуманими висунуті йому звинувачення

Сторона захисту колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка називає надуманими висунуті йому звинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив його адвокат Ігор Черезов в інтерв'ю журналістам сьогодні перед початком судового засідання з обрання Мартиненку запобіжного заходу.

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«Висунуті йому звинувачення не те що необґрунтовані, вони надумані», - підкреслив захисник.

За його словами, ніякої потреби в затриманні Мартиненка та обрання йому запобіжного заходу не було й немає, оскільки справа розслідується вже півтора року, і за цей період часу його підзахисний міг, якби захотів, неодноразово виїхати за межі країни.

Також адвокат вважає безпідставною суму застави в 300 млн грн як альтернативу арешту, бо вона (сума застави) повинна бути адекватною для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а не бути нібито сумою компенсації завданої шкоди.

Крім того, Черезов зазначив, що його дивує підхід сторони обвинувачення до оформлення підозри, оскільки її було сформульовано лише сьогодні ближче до 5 години ранку, хоча до цього для її оформлення у сторони обвинувачення часу було більш ніж достатньо.

Також адвокат висловив здивування, що так звана автоматизована система розподілу справ між суддями вибрала саме суддю Олександра Бобровника при тому, як із клопотанням щодо обрання запобіжного заходу Мартиненку, так і з обрання запобіжного заходу Сергію Переломі, який у справі проходить як спільник.

У зв'язку з цим, адвокат припускає, що просто штучно призначений «зручний суддя, стосовно якого відкрито кримінальне провадження, і він таким чином буде виконувати «доручення», які йому буде дано.

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Як повідомляв УНІАН, Солом'янський райсуд Києва розгляне клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мартиненку, який підозрюється в створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

САП вимагає обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 днів із альтернативою внесення застави в 300 млн грн.

Повідомлення про підозру було вручено Мартиненку 20 квітня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», службових осіб «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком, було вчинено розтрату коштів ДП «СхідГЗК» у розмірі 17,28 млн дол. шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann.

У подальшому вказані кошти перераховано з рахунків компанії Steuermann на рахунки офшорних компаній «Wargrave trading LLP» та «Dallas Fuel SA», після чого керівниками та учасниками злочинної організації використано в особистих цілях.