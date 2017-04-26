Україна стала на крок ближче до безвізу, все йде за графіком - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що Україна стала на крок ближче до отримання безвізового режиму з Євросоюзом, коментуючи відповідне рішення комітету послів ЄС. Про це Зеркаль повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Вітаю, ми стали ще на крок ближче до безвізу!!! Coreper (Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу – УНІАН) схвалив без коментарів (рішення про надання Україні безвізу)», - написала вона.

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У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що схвалення послами країн Європейського Союзу надання безвізового режиму Україні свідчить про хід процедурного процесу скасування віз за графіком.

«Посли ЄС схвалили, підтвердили надання безвізу для українців. Це означає, що процедурні питання йдуть за запланованим графіком, це ще один крок вперед до безвізового режиму. Отже, всіх вітаю», - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу, 26 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу підтримав надання Україні безвізового режиму. Рішення було ухвалено без обговорення.

Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Резолюцію підтримав 521 депутат, 75 голосували проти та 36 утрималися. Раніше Міністерство закордонних справ України висловило сподівання, що рішення про запровадження безвізового режиму для України можуть передати на затвердження Раді Євросоюзу 11 травня, а підписати - до 18 травня.