Київ боротиметься за те, щоб новим президентом ПАРЄ став той, хто поважає права людини – МЗС

Україна боротиметься за те, щоб новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи стала людина, яка поважає права людини, верховенство права та відстоювала принципи організації.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца в ефірі одного з українських телеканалів.

«В контексті Педро Аграмунта однозначно можу сказати, що будь-який очільник будь-якої міжнародної організації, а Парламентська асамблея є органом Ради Європи, він має відстоювати принципи, цінності та норми цієї організації, чого не було в його випадку жодного разу за період його каденції. І це стосується не тільки Сирії та його візиту до Сирії з російськими представниками, це стосується і його заяв щодо повернення повноважень російській делегації, яка не виправила свої порушення, тому санкції проти неї і залишаються», - заявила Беца.

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«Нам треба боротись задля того, щоб організацію (ПАРЄ – УІНАН) очолювали люди, які дійсно представляють цю організацію, які дорожать питаннями верховенства права, прав людини, і які дійсно відстоюють принципи організації», - додала речниця МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт, депутати Хорді Шукла і Ален Детекс відвідали Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були запроваджені проти неї в квітні 2014 року через анексію Криму.

24 квітня українська делегація в ПАРЄ виступила за відставку Аграмунта з посади президента асамблеї через його поїздку із російською делегацією до Сирії.

Низка інших депутатів підтримали вимоги України і закликали Аграмунта подати у відставку. Своєю чергою Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився.

Член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко інформувала, що Аграмунт пообіцяв у п'ятницю, 28 квітня, виступити із заявою щодо свого статусу за наслідками цих слухань.