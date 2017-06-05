У США чудово усвідомлюють загрозу Росії, ніде немає на порядку денному питання зняття санкцій з РФ – Яценюк

«Увесь апарат системи національної безпеки Сполучених Штатів, Державний департамент і всі наші партнери чудово усвідомлюють, яку Росія ставить перед нами загрозу. Усі усвідомлюють безпосередні загрози, які Росія несе Україні, країнам-членам НАТО і Великій сімці».

Про це лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк сказав у програмі «Події тижня» на телеканалі «Україна» в неділю, 4 червня, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що перед тим, коли нова адміністрація США прийшла в Овальний кабінет, «було дуже багато занепокоєння»: «Зараз, після своїх зустрічей у Вашингтоні і в Оттаві, я можу чітко сказати, що ситуація краща, ніж ми очікували. Вся американська машина чудово усвідомлює, хто винен в цій війні, - це Російська Федерація, яка розв'язала цю війну».

Він нагадав, що у ЗМІ звучали ідеї «що, можливо, Сполучені Штати знімуть санкції з Москви». Лідер «Народного фронту» підкреслив, що зараз можливість цього «рівна нулю», нагадавши також, що зараз у Сполучених Штатах проходить розслідування щодо впливу Російської Федерації на виборчий процес у США.

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«На моє переконання, весь апарат системи національної безпеки Сполучених Штатів, Державний департамент і всі наші партнери чудово усвідомлюють, яку Росія ставить перед нами загрозу», - наголосив він.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що зараз «іде напрацювання стратегії, яким чином заставити Росію виконувати Мінські угоди»: «З боку Путіна немає жодного бажання повернути Україні українські території».

«Тому всі усвідомлюють безпосередні загрози, які Росія несе Україні, країнам-членам НАТО і Великій сімці. І це було підтверджено під час нещодавніх зустрічей як країн-членів НАТО, так і Великої сімки», - наголосив він.

«Ніде немає порядку денному питання зняття санкцій РФ. Зараз на порядку денному – заставити Росію відновити територіальну цілісність української держави», - підкреслив Арсеній Яценюк.