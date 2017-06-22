Голова Одеської ОДА Степанов презентував новий веб-портал області з сучасними онлайн-сервісами

21 червня в Одесі голова Одеської ОДА Максим Степанов презентував новий офіційний веб-портал Одеської області. В ході презентації Степанов розповів про нові онлайн-сервіси та відкриті бази даних, якими за допомогою веб-порталу зможуть користуватися громадяни. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

На єдиній платформі буде відкрито доступ до великих обсягів корисної інформації та максимальної кількості актуальних послуг, які може надавати обласна державна адміністрація.

«Цей сучасний та зручний веб-ресурс створено для того, щоб спілкування з органами місцевої влади нарешті перетворилося з монологу бюрократів на діалог із громадою. Без перебільшення скажу - ми першими в Україні на обласному рівні запроваджуємо сучасні світові стандарти комунікації», - підкреслив Степанов.

Як повідомив керівник Одеської області, кожен мешканець Одещини, який має електронну адресу, може створити свій профіль та користуватися сервісами порталу – направляти свої звернення та пропозиції щодо проблем області, створювати петиції ( колективні звернення) до керівника облдержадміністрації, які, в разі набору 1 тисячі та більше голосів, голова ОДА має розглянути особисто. Також передбачена реєстрація за допомогою найпопулярніших соціальних мереж, bankID та електронного цифрового підпису.

На порталі також працюватиме довідник відкритих даних Одещини, де користувачі зможуть переглянути статистичні дані щодо усіх аспектів життя області, роботи адміністрації та органів місцевого самоврядування. Усі цифри регулярно оновлюватимуться, що дозволить у реальному часі бачити масив даних щодо кількості працюючих громадян та роботодавців, рівня реалізації програми енергозбереження, стану інфраструктури, інформацію про сплату податків у кожному районі тощо. Окрім того, на новому веб-порталі Одеської області, буде доступною вся інформація щодо закупівель, які проводить обладміністрація, громадяни зможуть взяти участь, або проконтролювати чесність та відкритість процесу торгів.

«Відкриті дані – чудовий інструмент, як для контролю роботи влади з боку представників громадськості, так і для мене – як засіб контролю ефективності роботи керівництва районів. Тож закликаю всіх: представників місцевої влади, місцевого самоврядування, громадських активістів давайте працювати разом. Прозоро та ефективно. Сьогодні ми маємо для цього ще один чудовий ресурс. Переконаний, що органи державного управління мають перетворитися з бюрократичного монстра на ефективний сервіс, який створений і працює заради людей», - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, 22 березня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов презентував Стратегічний план дій на 2017-2019 роки, який отримав назву «Розумний регіон». Програма визначає основні пріоритети, цілі, програми та проекти розвитку Одещини, механізми їх реалізації, а також очікувані результати.