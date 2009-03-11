МВФ не хоче називати дату надання кредиту Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає неправильним робити оголошення щодо терміну надання Україні наступного траншу кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

«Зараз я не думаю, що правильно робити будь-які оголошення щодо дати і терміну вирішення питання (щодо другого траншу – УНІАН), тому що деякі чинники поза нашим впливом», – сказав він.

При цьому М.АЛЬЄР зазначив, що обидві сторони готові до співпраці і позитивно оцінюють сьогоднішнє рішення уряду в частині постанов щодо Національного банку України і змін до держбюджету.

Як зазначив М.АЛЬЄР, робиться все можливе, щоб вийти на спільне рішення, сторони працюють фактично день і ніч.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує впродовж найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною і, відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

3 березня Україна направила МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, що є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту навіть у разі відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна має одержати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

Сьогодні, 11 березня, на виконання вимог МВФ Кабінет Міністрів України скасував норму, згідно з якою рішення про рефінансування комерційних банків Національний банк України мав здійснювати з відома уряду. Також уряд схвалив проект закону про вилучення з Держбюджету статей 84 і 86.

Як повідомив перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ, Кабмін схвалив проект закону про вилучення з Держбюджету статті 86, що містить норму щодо обмеження права Національного банку одноосібно здійснювати рефінансування комерційних банків. Крім того, Кабмін пропонує скасувати і статтю 84 Держбюджету, що зобов`язує Нацбанк викуповувати держоблігації банків.