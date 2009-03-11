Тимошенко не дала своїм радникам із МВФ права голосу

Представники Міжнародного валютного фонду і Світового банку, які увійшли до складу експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації українських банків, не матимуть права голосу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в Кабінеті Міністрів України постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

«Наші експерти не матимуть права голосу і не гратимуть роль в остаточному формуванні рішення, але постійно братимуть участь в засіданнях, щоб надавати оптимальні поради, спираючись на досвід країн, які вже стикалися з банківською кризою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні КМУ включив представників Міжнародного валютного фонду і Світового банку до складу експертної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

Експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків уряд створив у лютому 2009 року. Її завданням є визначення вимог до банків, відповідність до яких може бути підставою для участі держави в їх капіталізації; розгляд пропозицій Мінфіну про можливу участь держави в капіталізації банків і розмір держчастки, і надання відповідного висновку.

Раду очолив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, його заступником став перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ. До складу ради увійшли перший заступник міністра Кабінету міністрів Георгій БЕРАДЗЕ, голова Державної податкової адміністрації Сергій БУРЯК, перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК, перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА і голова Державного комітету фінансового моніторингу Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ.

У разі згоди, до ради можуть входити представники Національного банку. У засіданнях ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь радник прем`єр-міністра України, експерт Світового банку і Міжнародного валютного фонду.

Постановою Кабміну №148 від 18 лютого 2009 р. передбачено, що уряд братиме участь в капіталізації недержавних банків лише у разі введення в них тимчасової адміністрації Національного банку України.