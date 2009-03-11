Ющенко дав 24 години, щоб переписати лист МВФ

Українська влада узгодила всі проблемні моменти, на яких наголошував Міжнародний валютний фонд, і за добу буде направлено новий лист до МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу для преси Президент України Віктор ЮЩЕНКО за підсумками наради з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та експертами.

Президент відзначив, що подібні консультації вищого керівництва країни довели свою позитивну роль. Він відзначив конструктивний і робочий характер наради.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогоднішня зустріч була присвячена відповіді керівника місії МВФ в Україні на узгоджений лист української влади, який надійшов 4 березня.

Він відзначив, що сьогодні у ході наради вдалось узгодити всі розбіжності, які існували в української сторони на ті чи інші застереження МВФ. Зокрема, це стосувалося питань збалансування Пенсійного фонду, збалансування держбюджету на 2009 рік та збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України».

«Я дав 24 години, щоб лист намірів був доопрацьований, і я сподіваюсь, що через добу він буде направлений до МВФ за підписом усіх сторін», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що українська сторона зробила всі необхідні кроки для того, щоб з наступного тижня відновити роботу з МВФ.

У свою чергу, за словами В.ЮЩЕНКА, відновлення співпраці з МВФ дозволить сформувати ефективний антикризовий план дій в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Україна надіслала МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, яка є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента В.ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра та голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду повернули відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямований на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів, повернувся до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

За неофіційною інформацією, окрім зменшення дефіциту бюджету чи знаходження реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще низку умов, зокрема, підвищення тарифів на газ власного видобування, який використовується для потреб населення, і збільшення пенсійного віку.

10 березня народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Сергій ТЕРЬОХІН заявив, що не “був відправлений лист назад. Але було поставлено додаткові питання. МВФ турбує порядок фінансування дефіциту бюджету, розмір дефіциту бюджету”. За словами С.ТЕРЬОХІНА, "лист трьох" не дав відповідей на всі запитання, які хотів почути МВФ. Це, передусім, стосується питань, пов`язаних з дефіцитом держбюджету, і способів його фінансування, зазначив він.