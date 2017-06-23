Лавров заявив, що РФ не отримала від Вашингтона "відгуків" на відновлення каналу зв'язку по Донбасу
Глава МЗС РФ заявили, що раніше було домовлено, що канал буде відновлено, якщо Адміністрація Трампа вважатиме це доцільним.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не отримала від Вашингтона «відгуків» на відновлення каналу зв'язку по Донбасу. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив сьогодні журналістам.
Читайте такожУ Держдепі шукають заміну Нуланд для переговорів по Донбасу - МЗС
«Як ви знаєте, був двосторонній канал США-Росія на рівні представників Держдепартаменту і Адміністрації президента Російської Федерації. Такі самі двосторонні канали існували у Вашингтона з Берліном, Парижем, Києвом. Коли в Москві в квітні був Держсекретар США Рекс Тіллерсон, коли я був у Вашингтоні і зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і Тіллерсоном у травні цього року, під час обговорення української кризи ми підтвердили готовність відновити двосторонній канал, якщо Адміністрація Трампа вважатиме це за доцільне. Ми вважали, що це було б корисним, але поки що конкретних відгуків на цю нашу зацікавленість ми не отримали», - сказав Лавров.
Як повідомляв УНІАН, раніше такий канал зв'язку курували помічник президента РФ В'ячеслав Сурков і помічник Держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка після зміни адміністрації Білого дому пішла у відставку.
20 червня прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що санкції проти РФ збережуться, поки вона не виведе свої війська і бойовиків з Донбасу.
У зв'язку з візитом президента України Петра Порошенка до США прес-секретаря запитали, чи відстоює президент Дональд Трамп позицію, що Росія повинна покинути схід України, і чи вважає президент США, що Москва є агресором в конфлікті на Донбасі.
"Я вважаю, що ми дали чітко зрозуміти, що так, очевидно", - сказав Спайсер.
"Я маю на увазі, що одна з причин, чому запроваджено санкції, полягає в тому, що доти, доки вони не підуть зі сходу України, ми збираємося й надалі зберігати санкції щодо Росії. Ми вважаємо, що це є частиною України, і з цієї причини ці санкції зберігатимуться. І це, очевидно, було темою, яка обговорювалася з президентом. Ми продовжимо відстоювати це ", - підкреслив Спайсер.