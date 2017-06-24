Нова очільниця управління освіти і науки ЖОДА розповіла про реформи та зміни в освіті області

Нова керівник управління освіти і науки Житомирської ОДА Лариса Шевчук розповіла про реформи та можливі зміни в освіті області, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

“У перший день (на новій посаді -УНІАН) я побувала у Запорізькій області, яка, як і ми, приєдналася до проекту Марини Порошенко із впровадження інклюзивної освіти. Подивилися, які медіатеки вони відбудували, як вони розбудовують освітнє середовище, щоб воно було зручним для всіх. Побачили на власні очі реалізацію, результат. Це буде один із пріоритетних напрямків в області, оскільки ми підключилися до цього проекту», - розповіла Шевчук.

Вона уточнила, що загалом у Житомирській області до кінця нового навчального року планують створити 25 медіатек.

Також Шевчук зазначила, що в рамках вказаного проекту Марини Порошенко на Житомирщині утворять інклюзивні ресурсні центри – те, чого немає ще ніде в Україні, а положення про них має тільки вступити в дію. Вони будуть працювати замість структури психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК), яка була призначена для наповнення інтернатів.

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«Спеціалісти ПМПК бачили дітей тільки тоді, коли приїжджали і обстежували їх. Тепер буде по-іншому. Ці ресурсні центри будуть на місцях, у районах і об'єднаних територіальних громадах, фахівці будуть знати усіх своїх дітей з фізичними та освітніми проблемами і надавати їм корекційну допомогу з 2-х років. Процес створення розпочнеться приблизно з вересня цього року, а зараз ми вже плануємо, як це має бути», - сказала Шевчук.

Серед іншого, вона розповіла й про інші нагальні реформи, що впроваджуватимуться на Житомирщині: реформу професійно-технічної освіти, створення нового освітнього простору, а також міністерський експеримент, у якому братимуть участь 4 школи Житомирщини.

“Він полягає у тому, що першокласники будуть навчатися зовсім по-іншому. Будуть певні стандарти, яких вчитель має досягти у кінці року, а ось яким чином він досягатиме мети – він планує самостійно, дивлячись на дітей, складаючи освітні траєкторії на кожну дитину. Є школи, які хочуть також долучитися, тому ми думаємо, що буде ще і обласний такий експеримент, щоб будь-хто з бажаючих міг взяти участь. Має змінюватися система. Зараз вчитель прийшов, постояв перед дітьми, щось розказав, побув артистом, а чи почули його, чи взяли для себе щось учні – невідомо», - уточнила Шевчук.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня цього року начальником управління освіти і науки Житомирської ОДА призначено Ларису Шевчук.