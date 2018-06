БЮТ і ПР у першій половині 2008 року напіарилися у США на 100 тисяч

БЮТ і Партія регіонів витратили в першій половині 2008 року близько 100 тисяч доларів на поліпшення свого іміджу в США.

Про це сказано в звіті Міністерства юстиції США про діяльність лобістських компаній, що представляють інтереси іноземних держав, організацій і приватних осіб у США в першому півріччі 2008 року, пише газета «Дело» (№ 41 від 18 березня).

Найчастіше, згідно звіту, послугами лобістів користувалися структури Росії, України, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Естонії і Нагірного Карабаху.

Утім, якщо в 2007 році Україна витратила на представництво своїх інтересів у США практично мільйон доларів, то в першій половині 2008 р. суми були більш ніж скромними. Так, БЮТ заплатив компанії Dezen-hall Resources 30,7 тис. доларів за проведення кампанії по зв`язках з громадськістю (у 2007 році ця компанія одержала від Блоку 125 тисяч доларів).

Компанія TD International також була представником інтересів БЮТ у США, проте сума, заплачена лобісту, не розкривається. Хоча в 2007 році TD International одержали від Блоку 546,6 тис. дол. за антикризовий піар БЮТ напередодні дострокових парламентських виборів.

Партія регіонів, у свою чергу, витратила 63,8 тис. дол. на послуги з політичного консалтингу і зв`язків зі ЗМІ, надані компанією Daniel J. Edelman. Раніше, згідно звітам Мінюсту США, ця компанія піар-послуг «регіоналам» не надавала.

Низьку активність українських політиків у США можна пояснити тим, що весь 2008 рік в Америці пройшов під знаком президентських виборів. До останнього моменту було незрозуміло, хто переможе - Джон МАККЕЙН, готовий на протистояння з Росією, а отже, на підтримку України, або ж лояльний до Москви Барак ОБАМА.

Як зазначає видання, традиційно найбільші суми лобістам у США переказувала Росія - 2,44 млн. дол. уряд РФ переказав компанії Ketchum за пропаганду ролі Росії як голова «Великої вісімки», і ще 1,47 мільйона заплатив «Газпром» за надання інформаційних послуг.

Практично напередодні південноосетинського конфлікту доносила свою позицію до Вашингтона і Грузія - адміністрація Михайла СААКАШВІЛІ заплатила компанії Orion Strategies 50 тис. дол. за надання консалтингових послуг з питання вступу Грузії до НАТО.

Цікаво, що в 2008 році свої інтереси в США почав захищати Нагірний Карабах. Уряд цієї невизнаної республіки переказав 103,5 тис. дол. організації Office of the Nagorno Karabakh Republic in the USA за налагодження контактів у коридорах влади Вашингтона, зв`язках з громадськістю і ЗМІ.