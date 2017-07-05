Винні у трагедії МН17 відповідатимуть перед судом Нідерландів

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні відповідатимуть перед судом Нідерландів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, у листі міністрів юстиції та закордонних справ Нідерландів Стефа Блока (Stef Blok) та Берта Кундерса (Bert Koenders) до Нижньої палати (парламенту) країни, який оприлюднено на сайті установи, сказано, що з Україною буде підписана окрема угода.

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«Цим ми повідомляємо про рішення, яке було прийняте щодо способу, у відповідності до якого може бути проведено судове переслідування та суд над особами, які підозрюються у збитті літаку MH17. Австралія, Нідерланди, Бельгія, Малайзія, Україна та країни, правоохоронні органи яких співпрацюють у Об'єднаній слідчій групі, провели спільні консультації, за результатами яких було ухвалено рішення, що суд буде відбуватися у Нідерландах», - йдеться у листі.

При цьому міністри наголошують, що рішення стосовно того, щоб судове переслідування та суд відбулися в Нідерландах було ухвалено спільно. Варіант створення окремого трибуналу був відхилений.

Міністри також повідомляють, що у відповідності до цього рішення прокуратура Нідерландів зможе ухвалювати відповідні рішення щодо судового переслідування, наприклад, викликати підозрюваних.

«Зацікавлені країни переконані, що таке судове переслідування та судовий розгляд відповідає резолюції 2166 РБ ООН, згідно з якою особи, відповідальні за збиття рейсу MH17, повинні бути притягнуті до відповідальності», - наголошується в листі.

Крім цього, парламенту повідомили, що з Україною досягнуто домовленості підписати Двосторонню угоду з метою судового переслідування та судового розгляду в Нідерландах.

«Це включає домовленості у ряді напрямків: передача кримінального розслідування з України до Нідерландів літаку МН17, можливість допитати будь-яких підозрюваних через відео-зв'язок та передача виконання вироків ув'язнених», - деталізують міністри.

Вони також переконані, що «без сумнівів судовий розгляд та судове переслідування у Нідерландах охопить всіх жертв з усіх країн».

«Це важливо для Австралії та Малайзії», - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.

Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».

Крім того, група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що «Бук», яким був збитий літак, є російським.